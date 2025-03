Circus of Fantasy’s L.O.V.E. Revolution

Spot on und Manege frei für den Circus of Fantasy. 2025 begibt sich der Circus of Fantasy mit seiner neuen Show „L.O.V.E. Revolution“ endlich wieder auf die Bühnen Deutschlands. Seien Sie dabei und sichern Sie sich Ihre Tickets!

Seit jeher begeistern Zauber und Abenteuerlichkeit des Zirkus' junges und altes Publikum. Lassen Sie sich von fliegenden Artistinnen und Artisten verzaubern, die die Regeln der Schwerkraft durchbrechen, von einmaligen Stimmen, die emotionale Momente schaffen und von Jongleuren, welche das scheinbar Unmögliche möglich machen. Mit seinem facettenreichen Showprogramm nimmt der Circus of Fantasy Sie mit in die fantastische Welt der Artistik und schafft dabei ein Erlebnis für die ganze Familie.

Der Circus of Fantasy bietet in seiner atemberaubenden Show ein wahres Spektakel für jedes Alter an. Internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren eine abwechslungsreiche Mischung aus Zirkus und Theater. Das Ensemble tritt unter der Leitung des Erfolgschoreografen Dominik Halamek auf und begeistert Jahr für Jahr mit seiner Leidenschaft und Liebe zum Detail. Spektakuläre Aufführungen gehen Hand in Hand mit herzerwärmenden Gesangsauftritten. Gepaart mit grandiosen Kostümen erschafft Dominik Halamek ein künstlerisches Meisterwerk.

Begeben Sie sich auf eine Reise – eine Reise ins Unbekannte – eine Reise in die Fantasie und lassen Sie sich von dem Ausnahmeensemble mitreißen. Sichern Sie sich noch jetzt Ihr Ticket mit Reservix für die außergewöhnliche Show des Circus of Fantasy.