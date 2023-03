Circus of Fantasy

Bad Mergentheim. Lasst Euch in die fantastische Welt des Varietés entführen.

Gemeinsam gehen wir auf eine Reise durch Glamour, Spaß und Emotion. Spektakuläre Kostüme, unterhaltsame Musik und atemberaubende Artistik von international erfolgreichen Künstlern, verschmelzen zu einem unvergesslichen Showerlebnis.

Mit einem Team aus international erfolgreichen Artisten und speziellen Technikern verzaubern wir die Theater in einen spannenden Zirkus der Fantasie. Die Zuschauer erwartet in der etwa zweistündigen Vorstellung ein buntes Potpourri aus Tanz, Gesang und Artistik der Extraklasse. Verschiedenste Stile von Musik, beeindruckende Kostüme, fliegende Akrobaten in schwindel-erregender Höhe und mitreißende Choreografien lassen den Abend zu einem besonderen Erlebnis werden. Gefühlvolle Klänge eines Geigenspielers wechseln gekonnt mit modernen Beats einer Tanznummer in leuchtenden LED-Kostümen – so wird es eine abwechslungsreiche Show, bei der wirklich für jeden etwas dabei ist.

Dominik Halamek, der Macher der Show, stand bereits mehrfach mit Helene Fischer gemeinsam auf der Bühne, choreografierte unter anderem für den König der vereinigten Emirate und war 2008 in den Shows bei den Olympischen Spielen in Peking zu sehen. Weit über 100 verschiedene Showinszenierungen führten ihn um den halben Globus, von Rio de Janeiro über Chicago und Shanghai bis nach Marokko. Nun geht er mit seiner neuen Show auf Tournee durch Deutschland.