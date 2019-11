„Circus on Ice“ unter der Leitung von K. Kirillov – mit sensationellen Show- und Lichteffekten, traumhaften Kostümen und atemberaubender Akrobatik

Lassen Sie sich von der Eleganz und dem Anmut der Eistänzer verzaubern! Choreografie und Akrobatik auf höchstem Niveau, phantasievolle Geschichten, erzählt in den Sprachen von Artistik und geschmückt mit spannender Musik und prachtvollen Kostümen sorgen für einen zauberhaften Abend für die ganze Familie!

Harte Arbeit, eiserne Disziplin und Perfektionismus

Von nun an gehorchen den talentierten Zirkusartisten nicht nur die Erde und die Luft, sondern auch ein weiteres Naturelement – das Eis! Traditionstreu und doch innovativ, mit dem Anspruch auf höchste sportliche Präzision und doch so fabelhaft luftig und grazil: „Circus on Ice“ ist das Ensemble der Maxime!

Stadthallen zu Eishallen umzuwandeln um darin atemberaubende Akrobatik zu zeigen, das können selbst die Russen nicht!

Die wahrhaft einzigartige Aufführung des hier nun gastierenden „Circus on Ice“ beruht auf einer neuen, einzigartigen aber eigentlich auch ganz simplen Technologie: So werden die Bühnen der einzelnen Stadthallen mit Teflon Kunststoffeisplatten verlegt. Die Künstler laufen darauf mit echten Schlittschuhen, ohne Gefahr zu laufen, nass zu werden oder mit Schmelzwasser konfrontiert zu sein. Das Laufverhalten entspricht dem Laufen auf echtem Eis, aber eben ohne Wasser und ohne Kälte. Dies immerhin machen die Russen nun möglich, wobei darüber hinaus für die jeweiligen Bühnen keinerlei Schäden entstehen. Das heißt also für das Publikum, in der beheizten Stadthalle Reutlingen eine wirklich einzigartige russische „Eis“-Kunstdarstellung miterleben zu können.

