Circus Roncalli 50 Jahre Jubiläum

Im Spätsommer verwandelt sich das Blühende Barock erneut in eine Bühne voller Poesie, Magie und großem Zirkuszauber:

Der Circus Roncalli feiert sein 50-jähriges Jubiläum in Ludwigsburg. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine außergewöhnliche Jubiläumsshow freuen, die Tradition und Innovation miteinander verbindet.

Circusdirektor und Roncalli-Gründer Bernhard Paul beschreibt das Jubiläumsprogramm als Blick nach vorn:

„Das Programm soll nicht ein Best-of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen!“

Roncalli gilt seit Jahren als Vorreiter eines Zirkus ohne Tiere und setzt auch zum Jubiläum auf moderne, kreative und tierfreie Inszenierungen, die das Publikum mit artistischer Höchstleistung, visuellem Zauber und einer einzigartigen Atmosphäre begeistern.

Ein poetisches Spektakel für die ganze Familie – und ein besonderes Highlight im Spätsommer des Blühenden Barock.