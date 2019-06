„Cirque du Vegas“ heißt das neue Showprogramm des beliebten Sängers und Entertainers Gregor Glanz.

Schon 2015 und 2016 begeisterte der begnadete Sänger monatelang Düsseldorf mit seiner im „Roncalli´s Apollo Varieté“ gespielten Show „Viva las Vegas“ die auch von ihm moderiert wurde. Mehr als 60.000 Besucher ließen sich in 190 Shows von der magischen Lebensfreude dieser Showsensation mitreißen.

2018 hat der österreichische Entertainer das Konzept überarbeitet und präsentiert „Cirque du Vegas“ auf den Showbühnen Deutschlands, Österreichs, Dänemarks, Italiens, Sloweniens und der Schweiz. Das Publikum erwartet eine fulminante Varieté Show voll Fantasie, atemberaubend und künstlerisch hochkarätig!

Gregor Glanz führt eloquent durch den Abend, an dem er auch in die Rollen von Frank Sinatra, Tom Jones, Louis Armstrong und Joe Cocker schlüpft und präsentiert, last but not least seinen Paradekünstler: Elvis Presley! 2004 wurde er in Las Vegas Weltmeister in der Elvis Stimme!

Akrobatik der Extraklasse, Showballett, Pole Dance und vor allem Magie machen „Cirque du Vegas“ zu einem einzigartigen Erlebnis, welches all das beinhaltet, was man mit Las Vegas, dem Hotspot der Unterhaltung, assoziiert. Mit internationalen Solisten, Akrobaten, Tänzern und Magiern und einer fulminanten Bühnenshow entführt Gregor Glanz sein Publikum mehr als zwei Stunden in die Metropole des Entertainments.

„Cirque du Vegas“ – die neue Show mit Gregor Glanz und seinem herausragenden Ensemble!

Bitte beachten Sie den gesonderten Bestuhlungsplan bei dieser Veranstaltung.

04.07. bis 14.07.2019, 20 UHR, SO 18 UHR

MO, DI SPIELFREI