Doris Reichenauer von Dui do on de Sell & Tina Häussermann

Tauchen Sie ein in einen Abend voller Lachen, Kabarett und erstklassiger Unterhaltung! Am 10. Juni stehen gleich zwei Comedy-Größen auf der Bühne des Friedrichsbau Varietés: Doris Reichenauer bekannt durch Dui do on de Sell und die brillante Tina Häussermann!

Die schlagfertige Powerfrau Doris Reichenauer nimmt Sie mit auf eine Reise durch über 20 Jahre Kabarett und präsentiert die Lieblings-Szenen ihrer Zuschauer. Mit ihrer direkten Art, ihrem besonderen Charme und ihrer schier unendlichen Energie, erobert sie das Publikum im Sturm und sorgt für eine mitreißende Show, die vollgepackt ist mit Humor, Spaß und guter Laune.

Die Kabarettistin und Comedienne Tina Häussermann feuert Sahnehäubchen und Krönungen auf die Bretter, die ihr so viel bedeuten. Blitzgescheit und albern, bierernst und saukomisch. Sie schwärmt fürs Winken und erklärt, wie sie ihren Töchtern beibringt, dass sie ihr Zimmer nicht erst aufräumen müssen, wenn das WLAN nicht mehr durchkommt.

Gemeinsam bringen diese beiden Ausnahmekünstlerinnen das Friedrichsbau Varieté zum Beben und starten einen Frontalangriff auf die Lachmuskeln des Publikums.

Freuen sie sich auf ein fantastisch-vielfältiges Programm und ein Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden. Sichern Sie sich gleich Ihre Tickets und seien Sie Teil dieses unvergesslichen Abends!