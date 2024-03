Liebe, Lust und Hexenschuss

Untertitel: Eine Liebesgeschichte mit allen Höhen und Tiefen!

Mit Lou Hoffner und Gedeon Burkhard

Sie waren einmal verliebt, romantisch und leidenschaftlich. Und jetzt? Ein alterndes Ehepaar steht vor den Scherben seiner Ehe. Und die Entscheidung darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll, ist im Grunde schon gefallen. Briefe, die sich die Eheleute über Jahrzehnte geschrieben haben, lassen sie noch einmal auf ihr gesamtes Eheleben zurückblicken. Zuerst zynisch und bitter, werden sie dennoch daran erinnert, wie es zwischen den beiden einmal war. Und am Ende stellt sich der vermeintliche eheliche Hexenschuss nur als herzhafter Tritt in den Hintern heraus. Eine Komödie als szenische Lesung mit zwei Darstellern, die besser nicht zueinander passen könnten. LOU HOFFNER und GEDEON BURKHARD überzeugen mit Witz und Tiefgang.

LOU HOFFNER ist vor allem als erfolgreiche Sängerin bekannt. Sie nahm am „Eurovision Song Contest“ in Riga teil und veröffentlichte diverse Alben. Mit ihrem Talent überzeugte sie auch Ralph Siegel, der gleich mehrere Hits für sie schrieb. Als Schauspielerin ist sie regelmäßig seit 2017 zu erleben.

GEDEON BURKHARD ist seit den 1990er Jahren aus der deutschen TV- und Kinolandschaft nicht mehr wegzudenken. Er wirkte in bekannten Filmen und Serien wie „Kleine Haie“, „Abgeschminkt!“, „Kommissar Rex“, „Inglourious Basterds“, “Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ u.v.m. mit und ist darüber hinaus ein gern gesehener Gast in Talkshows. Als Synchronsprecher gibt er internationalen Stars wie Keanu Reeves eine deutsche Stimme.