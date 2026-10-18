Cirvle of Mund

…. steht wohl für eine der besten Rock Bands aus Frankreich der heutigen Zeit.

Die vierköpfige Band aus dem Elsass spielt seit 2020 in dieser Besetzung. Alle Bandmitglieder haben vorher schon in anderen Bands oder Solo-Projekten gearbeitet und ihr Können unter Beweis gestellt. Seit 2020 spielen sie als Circle of Mud zusammen und in dieser Band spielen sie unkaschierten Rock, der nicht nach gestern sondern nach Morgen klingt.

Mit dem charismatischen Sänger und Gitarristen Flo Bauer startet die Band erst richtig durch. Aber auch der Bandgründer und Slideguitar Spieler Gino Monachello, verleiht der Band einen ganz eigenen Sound. Seit Gründung der Band geht es steil bergauf. Auf vielen Bühnen unterwegs, begeistern sie ihr Publikum immer wieder aufs neue und haben sich nicht nur in Frankreich eine treue Fangemeinschaft erspielt.

2021 veröffentlichten sie ihr Debütalbum „Circle of Mud“ und 2024 kam das zweite Album „Inside the Circle“ heraus. Die Band steht für ehrlichen Rock ohne Kompromisse, mit wunderbaren Gitarren Soli, harten Riffs und einem rauen Gesang. Circle of Mud ist wieder einmal ein Beweis, dass unsere Nachbarn aus Frankreich, wirklich wissen wie man Musik macht.