CITY AND COLOUR ist das Solo-Akustikprojekt von Dallas Green. Am 14. Februar stellt der Frontmann der Post-Hardcore-Band Alexisonfire in den Stuttgarter Wagenhallen sein neues Album „A Pill For Loneliness“ vor.

Nachdem Dallas Green zuletzt im Rahmen der Reunion seiner Post-Hardcore Band Alexisonfire auf deutschen Bühnen zu Gast war, kehrt er num mit seinem neuen CITY AND COLOUR-Album „A Pill For Loneliness“ zurück. Sein sechstes Solo-Werk spiegelt in neuer Intensität wider, wofür CITY AND COLOUR seit dem ersten Album im Jahr 2005 steht: Die unvergleichliche Kunst, traurige Gedanken in wunderschöne Songs zu formen. Mehr denn je ging Dallas Green dafür tief in von Dunkelheit bestimmte emotionalen Regionen. Um diesen Gedanken und Emotionen zu begegnen, ließ er sich viel Zeit und änderte auch die Entstehungsweise radikal: Anstatt, wie bislang, ein Album innerhalb von zwei konzentrierten Studiowochen einzuspielen, entstand „A Pill For Loneliness“ im Rahmen vieler einzelner Sessions. Durch diese Arbeitsweise gerieten viele Songs klanglich breiter, es wurden zahlreiche neue Experimente ausprobiert, etwa mit Analog-Synthesizern – was dem typischen CITY AND COLOUR-Gefühl eine neue, zusätzliche Tonalität verleiht. Mehr denn je, sei diese Platte auch „eine Band-Angelegenheit“ gewesen, wie Green berichtet.