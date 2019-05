City Lights - 25 Jahre Chor Vocalis

Glitzernd, facettenreich, glamourös - vielverpsprechend leuchten die Lichter der Großstadt. Perspektivlosigkeit, Armut, Einsamkeit liegen hinter der nächsten Strassenecke. Manchmal reicht schon ein Wechsel der Strassenseite, um im Licht zu stehen oder im Schatten zu verzweifeln.

Diese Vielschichtigkeit zwischen Hoffnungslosigkeit und Erfolg präsentiert der Chor Vocalis zum 25-jährigen Bestehen zusammen mit dem Chor Vocal Fun in einer kurzweiligen Show mit Songs von Billy Joel, Sting oder Toto und Chorsätzen von The Manhattan Transfer oder The New York Vocies. Fans des Jazz kommen hier ebenso auf Ihre Kosten, wie die Liebhaber anspruchsvoller Popmusik - das ganze im besonderen Ambiente des Kleinkunstkellers in Bietigheim-Bissingen.

Begleitet werden die Chöre von der Vocalis Band, die mit namhaften Profi-Musikern besetzt ist.

Termine:

Freitag, 28. Juni, 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Samstag, 29. Juni, 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Sonntag, 30. Juni, 18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr)