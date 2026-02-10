City of Birmingham Symphony Orchestra mit Bruce Liu

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Der Künstlername angelehnt an eine Martial-Arts-Ikone, Kartfahren als Hobby: Bruce Liu steckt voller Überraschungen. Genauso wie sein unerhört farbenreiches Klavierspiel, mit dem er sich in die erste Liga der Klassikwelt katapultiert hat. Geboren wurde Bruce Liu in Paris, aufgewachsen ist er in Kanada, doch geprägt haben ihn nicht zuletzt seine asiatischen Wurzeln. „Ich merke, dass mir die Geschichte Chinas – Konfuzianismus, Taoismus – im Blut liegt. Aber durch meine Profession bin ich auch der europäischen Kultur eng verbunden.“ Sein Anschlag ist elegant und leicht, während unter der Oberfläche eine ungeheure Spannung brodelt. Hervorragende Voraussetzungen für Tschaikowskys 1. Klavierkonzert, das von sensibler Zärtlichkeit bis zu ungezügelter Leidenschaft sämtliche Gefühlslagen bedient.

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
