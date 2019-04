City of Birmingham Symphony Orchestra

Der lebhafte erste Teil - Ligetis farbenfrohes "Rumänisches Konzert" und Prokofjews fünftes Klavierkonzert mit der unvergleichlichen Yuja Wang am Klavier - geht nach der Pause über in die Sinfonie, die Brahms gegenüber seinem Verleger etwas ironisch als "so melancholisch, dass Sie es nicht aushalten" beschrieben hatte.

Womit er ihm einen gehörigen Bären aufgebunden hat, denn diese Sinfonie ist dem Publikum nicht nur besonders zugänglich, sondern auch von außerordentlich freundlicher und wohlmeinender Grundstimmung. Dass Mirga Grazinyte-Tyla und ihr First-Class-Orchester aus Birmingham diese Musik ebenso genießen, steht außer Frage!