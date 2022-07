City-Tour am Samstag

Alle Sehenswürdigkeiten in einer Tour.

Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten der Heilbronner Innenstadt und tauchen Sie ein in die Stadtgeschichte. Entdecken Sie beispielsweise die Kilianskirche. Mit ihrem Westturm von Hans Schweiner ist sie eines der bedeutendsten Renaissancebauwerke nördlich der Alpen. Ihr Hochaltar von Hans Seyfer aus dem Jahr 1498 gilt als Meisterleistung der Schnitzkunst der deutschen Spätgotik. Aber auch viele andere Sehenswürdigkeiten wie das historische Rathaus mit seiner astronomischen Kunstuhr von Isaak Habrecht, die pulsierende Neckarmeile oder die Heilbronner Türme sind Thema dieser klassischen Stadtführung.

Treffpunkt: Tourist-Information Heilbronn

Es gelten die an diesem Tag gültigen Coronabestimmungen.

Bei allen Führungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Buchungen können vor Ort in der Tourist-Information in der Kaiserstraße vorgenommen werden, telefonisch unter 07131 562270, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de oder direkt hier über die Website.