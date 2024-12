City Tour am Samstag

Ein Highlight jagt das nächste bei der City Tour. Zum Beispiel besuchen Sie die majestätische Kilianskirche. Stolz erhebt sie sich mit ihrem imposanten Westturm und ist ein wahres Juwel der Renaissance-Architektur.

Das historische Rathaus, verziert mit der astronomischen Kunstuhr von Isaak Habrecht, erzählt von einer Zeit, in der Kunst und Wissenschaft sich auf faszinierende Weise vereinten. Tauchen Sie ein in die lebendige Atmosphäre entlang der pulsierenden Neckarmeile, wo sich heute das moderne Stadtleben abspielt. Diese Stadtführung ist eine Reise durch die Zeit, die Sie nicht verpassen sollten.

Treffpunkt: Tourist-Information Heilbronn

Bei allen Führungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Buchungen können vor Ort in der Tourist-Information in der Kaiserstraße vorgenommen werden, telefonisch unter 07131 562270, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de oder direkt hier über die Website.