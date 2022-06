City-Tour auf schwäbisch "So schwätzt dr Schwob"

Waschechte Heilbronner führen in Mundart durch ihre Heimatstadt und vermitteln so ein noch tieferes Verständnis für die Menschen und die Kultur der Stadt.

Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten der Heilbronner Innenstadt und tauchen Sie ein in die Stadtgeschichte. Entdecken Sie beispielsweise die Kilianskirche. Mit ihrem Westturm von Hans Schweiner ist sie eines der bedeutendsten Renaissancebauwerke nördlich der Alpen. Ihr Hochaltar von Hans Seyfer aus dem Jahr 1498 gilt als Meisterleistung der Schnitzkunst der deutschen Spätgotik. Aber auch viele andere Sehenswürdigkeiten wie das historische Rathaus mit seiner astronomischen Kunstuhr von Isaak Habrecht, die pulsierende Neckarmeile oder die Heilbronner Türme sind Thema dieser klassischen Stadtführung.

Anmeldung bei der Tourist-Information Heilbronn.

Bei öffentlichen Führungen ist die An- und Abreise am Tag der Stadtführung im HNV-Gesamtnetz im Preis enthalten. Das HNV-Ticket erhalten Sie in der Tourist-Information Heilbronn.