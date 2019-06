City Triathlon Tübingen

Unter dem Motto "Tübingen bewegen" gibt es an diesem Tag in drei verschiedenen Distanzen Schwimmen im Neckar, Radfahren im Schönbuch und Laufen durch die Altstadt: Die Schnupperdistanz (250 m Schwimmen / 10 km Radfahren / 2,5 km Laufen), die Sprintdistanz (750 / 20 / 5) und die Olympische Distanz (1.500 / 40 / 10). Somit finden alle Interessierten eine für ihr Leistungsvermögen passende Strecke. Teams haben die Möglichkeit, bei der Sprintdistanz als Staffel an den Start zu gehen. Nachmittags treten die besten Triathletinnen und Triathleten Deutschlands im Rahmen der 1. Bitburger 0,0% Triathlon Bundesliga an. Mit am Start werden dann erstmals die Frauen des Mey Post-SV Tübingen sein, die 2018 in die höchste Klasse aufgestiegen sind.

Am Vorabend des Wettkampfes wird auf der Gastronomieveranstaltung „Sommerinsel“ die Pasta Party stattfinden. Auf der „Sommerinsel“ werden auch die Siegerehrungen abgehalten werden.