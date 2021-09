Beim „Cityaustausch“ können sich Bürger*innen, Gewerbetreibende und alle Interessierten über den Fortschritt der Sanierung informieren sowie das Gespräch über alle weiteren Entwicklungen der Innenstadt suchen.

„Wichtig ist uns Ihr Feedback sowie Ihre Fragen und Anregungen“, betont Bürgermeister Jan Trost.

Eine Voranmeldung für den „Cityaustausch“ ist nicht erforderlich.

Bis Ende November wird es jeden Mittwoch geplant. „Mitte November werden wir die Ergebnisse evaluieren und aufgrund der bis dahin gemachten Erfahrungen entscheiden, ob es unverändert weitergeführt wird oder an die Wünsche der Besuchenden angepasst wird.“ so der Bürgermeister.

„Wir hoffen mit diesem niederschwelligen Kontaktangebot auch diejenigen zu erreichen, die nicht einen ausführlichen Brief schreiben oder eine Terminanmeldung im Rathaus vornehmen möchten,“ sagt Heike Büttner. Sie hofft, dass sich die Räumlichkeiten langfristig zu einem Zukunftsraum für die Innenstadt entwickeln werden, in dem sich die Bürger*innen willkommen fühlen.

„Der Cityaustausch ist offen für Bürger*innen und Gewerbetreibende, kurzum für alle, denen Marbach und besonders die Altstadt am Herzen liegen.“ betont die Innenstadtkümmerin. „Wie in den vergangenen Monaten auch sind jederzeit weitere Treffen und Terminabsprachen möglich – vor Ort in der Stadt oder im Büro in der Niklastorstraße.“ Erreichbar ist das Citymanagement unter Telefon 07144/102-499.