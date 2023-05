Citydom Sinsheim präsentiert: Die Insel der Zitronenblüten

Spanien/Luxemburg 2020; Regie: Benito Zambrano; Darsteller*innen: Elia Galera, Eva Martin, Tommy Schlesser u.a.; FSK ab 12; 122 Minuten

Vor langer Zeit haben sich die Schwestern Marina und Anna voneinander entfremdet. Die beiden wuchsen gemeinsam auf der Insel Mallorca auf und verbrachten eine idyllische Kindheit im Inselparadies. Doch während Anna Mallorca nie verlassen hat, reiste Marina als Ärztin um die Welt. Als eine unbekannte Inselbewohnerin den Schwestern ihre Bäckerei vermacht, muss Marina in ihre Heimat zurückkehren. Anna, die tief in Schulden steckt und zudem ihren untreuen Ehemann loswerden will, beschließt das geerbte Anwesen zu verkaufen. Auch Marina will einen Neuanfang wagen und plant sowohl eine Adoption als auch eine Verlobung. Doch zwischen dem Alltagsstress und den Plänen der Schwestern steht zunächst das lange aufgeschobene Wiedersehen.

Marina und Anna kommen sich wieder näher und erkunden gemeinsam die Gründe ihrer unvorhergesehenen Erbschaft. Es beginnt für die Schwestern ein Sommer voller Erinnerungen und dem Duft von Zitronenblüten, der eine unvergessliche Reise in die Vergangenheit mit einem Neuanfang vereint.