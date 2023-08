Citydom Sinsheim präsentiert: Im Taxi mit Madeleine

Es ist ein Tag wie jeder andere für Charles, der als Taxifahrer in Paris unterwegs ist. Bis er die 92-jährige Madeleine abholt, die er in ein Seniorenheim bringen soll.

Aber die Fahrt dauert länger als gedacht, weil Madeleine einige Orte ihrer Vergangenheit wiedersehen will. Charles, anfangs verärgert und mürrisch, fährt los. Mit jedem Stopp entfaltet sich die erstaunliche Vergangenheit von Madeleine und es gibt Rückblicke auf ihr Leben in den 1940er, 1950er und 1970er Jahren.

Charles ist zunehmend von ihren Geschichten betroffen. Er erzählt ihr seinerseits von seinen Nöten und Madeleine mit ihrem Sinn für Humor und ihrer Lebensklugheit hat den einen oder anderen Rat für Charles. Was wie eine normale Taxifahrt beginnt, wird zu einem tiefgründigen Abenteuer, wie das Leben selbst und wird zu einer Fahrt in die Vergangenheit, die in der Gegenwart ankommt und zwei Menschen zusammenbringt.