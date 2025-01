Als Jüdin erlebt die junge Französin Sara 1942 die Veränderungen und Verbote der Nazis am eigenen Leib.

Eines Tages kommen die Besatzer auch an ihre Schule und das Mädchen entkommt der Verschleppung nur dank der Hilfe ihres Klassenkameraden Tourteau. Der an Krücken gehende Junge und seine Eltern verstecken Sara in ihrer Scheune. Doch die Schlinge der deutschen Feinde zieht sich in den Monaten des Ausharrens immer weiter zu.