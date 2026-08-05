Cityflohmarkt Neckarsulm

City-Flohmärkte in der Neckarsulmer Innenstadt: Antikes und Raritäten auf dem Neckarsulmer Marktplatz.

Das Citymanagement Neckarsulm lädt gemeinsam mit einem regionalen Veranstalter im Juni und September 2026 zu zwei besonderen Flohmarkt-Events in die Innenstadt ein. Erstmals dürfen sich Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher sowie Schnäppchenjäger und Trödelliebhaber auf gleich zwei City-Flohmärkte auf dem Marktplatz freuen.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:

•Samstag, 13. Juni 2026

•Samstag, 12. September 2026 jeweils von 8 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Neckarsulm.

Mit der neuen Veranstaltungsreihe greift das Citymanagement einen zentralen Wunsch aus dem Projekt „Aufbruch Innenstadt Neckarsulm“ auf: Mehr lebendige und attraktive Märkte sollen das Herz der Stadt beleben und zusätzliche Anziehungspunkte schaffen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an antiken Schätzen, nostalgischem Trödel und besonderen Sammlerstücken – ganz im Sinne einer klassischen Flohmarktatmosphäre, bewusst ohne Neuware. Ob gezielte Schatzsuche oder entspanntes Bummeln: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch einige Neckarsulmer Geschäfte beteiligen sich aktiv am City-Flohmarkt und präsentieren eigene Stände direkt vor ihren Ladengeschäften. So wird der Flohmarkt über den Marktplatz hinaus in die Innenstadt getragen und sorgt für ein noch abwechslungsreicheres Einkaufserlebnis. Auch kulinarisch hat der City-Flohmarkt einiges zu bieten. Ein Foodtruck mit Bratwürsten und Getränken sorgt für das leibliche Wohl und lädt zum Verweilen ein. Ergänzend dazu heißen die umliegenden Restaurants und Cafés der Innenstadt ihre Gäste herzlich willkommen. Parallel findet auf dem Kolping-Parkdeck der Wochenmarkt mit frischen Lebensmitteln und regionalen Produkten statt.