CIVO ist ein deutscher Rapper aus Nordrhein-Westfalen. Mit seiner Hitsingle „Weg von mir“ und mittlerweile über 73 Millionen Streams katapultierte er sich im Frühjahr 2022 bis an die Spitze aller deutschen Streaminganbieter. Über Wochen sicherte er sich Platz 1 der Spotify und Platz 4 der deutschen Single Charts. Seinen Erfolg unterstreicht CIVO bis heute mit millionenfach gestreamten Releases, Goldauszeichnungen und einer stetigen Live-Präsenz auf Festivals und Clubshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Mai 2023 enthüllte CIVO nun seine neueste Single „Regen am Strand“, in der er seine melancholische Seite präsentiert und von einer gescheiterten Beziehung erzählt, sowie deren tiefgreifenden Einfluss auf sein Gefühlsleben. Mit einfühlsamen Texten und einer fesselnden Melodie erzeugt der Rapper eine Atmosphäre der Melancholie und Verletzlichkeit.