Nach ausverkauften Tourneen in den Jahren 2024 und 2025 kündigt CIVO für 2026 seine bisher größte und energiegeladenste Live-Tour an: Am 12. Oktober steigt der Rapper aus Nordrhein-Westfalen in Stuttgart im LKA Longhorn ab.

Mit seiner Hitsingle „Weg von mir“ katapultierte sich CIVO im Frühjahr 2022 bis an die Spitze aller deutschen Streaminganbieter. Über Wochen hielt er sich auf Platz 1 bei Spotify und auf Platz 4 der deutschen Single Charts. Seither unterstreicht er seinen Erfolg mit millionenfach gestreamten Releases, Goldauszeichnungen und einer konstanten Live-Präsenz auf Festivals und ausverkauften Clubshows.

Im Juli 2023 veröffentlichte CIVO seine gefeierte EP „Alle Cover“, darunter der melancholische Track „Regen am Strand“, in dem er von einer gescheiterten Beziehung erzählt. Im Januar 2024 folgte der beliebte Song „Keine Homies“, ein Soundtrack für Verliebte oder für alle, die wissen, dass da mehr ist als nur Freundschaft. Der Song schlug so sehr ein, dass im Februar gleich mehrere Remixe erschienen. Im April 2024 spielte CIVO eine ausverkaufte Tour mit sieben Terminen plus Zusatzshow in Köln. Auch die „Weg von hier“-Tour 2025 mit zehn Shows quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz war ausverkauft.