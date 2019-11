Clément Cogitore, The Evil Eye

Clément Cogitore, 1983 in Colmar geboren, lebt und arbeitet in Paris. In seinem über Jahre hinweg gewachsenen Werk verhandelt der französische Filmer und Fotograf eingehend die Frage nach der Rolle von Bildern aus Werbung, Unterhaltung, sozialen Netzwerken oder auch Ritualen, Geheimnissen und Scheinwelten, die eine aktive Rolle in der Konstruktion von Lebensentwürfen einnehmen.

Cogitores Werke werden weltweit ausgestellt u.a. im Palais de Tokyo (Paris), Centre Georges Pompidou (Paris), Institute of Contemporary Arts (London), Haus der Kulturen der Welt (Berlin), MACRO (Rom), Museum of Fine Arts (Boston), MoMA (New York), MNBA (Québec), SeMA Bunker (Seoul), Kunsthaus Baselland (Basel).

Für The Evil Eye wurde Cogitore 2018 mit dem renommierten Marcel Duchamp Preis ausgezeichnet. Mehr Infos unter: https://clementcogitore.com/