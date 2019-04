Closing Party

Am Ende von vier atemberaubenden Wochen Queer Festival wird noch einmal alles gegeben. Mit Charity Kase und Freida Slaves sind zwei der heißesten und originellsten Drag Queens der britischen Inseln vor Ort. Ob als Magazin-Covermodel, im Line-up des legendären Drag Festivals Bushwig in New York oder als Lip Sync-Artist in Glastonbury, Freida Slaves ist eine Performerin mit internationaler Strahlkraft. Charity Kase gilt mit ihrem eigenwilligen, schrägen Glamour und finsteren Fantasy-Style als Londons »monster of mayhem«. Seit sie 2017 erfolgreich eine 365-tägige Drag Challenge gemeistert hat, ist sie weltweit ein Liebling der Drag Community. Diese Nacht wird kraftvoll, rebellisch und lang!