Claas P. Jambor & Mason Finley

Wer hier gemütlich mit seiner Oma einen Tee trinken will, ist definitiv an der falschen Adresse, denn der Sonnenkeller. Live Club. Balingen ist bekannt für Partys, Rock´n´Roll-Feeling und beste Live Musik.

Von Donnerstag bis Samstag öffnet der Sonnenkeller seine Pforten und begrüßt alle Feierwilligen, Nachtschwärmer und Rockfans in seinen Gewölben. Auf 2 Ebenen findet man hier eine Bar inklusive Lounge Bereich mit gemütlichen Sitzgelegenheiten sowie einen Party- und Konzertsaal. In diesem ist jeden Freitag ein DJ am Start, der für die richtige Stimmung sorgt. Absolut beliebt sind außerdem die Samstags-Konzerte, bei denen mal bekanntere, mal unbekanntere Bands und Künstler auf der Bühne stehen und dabei die Menge zum Toben bringen. Von Singer-Songwriter, Indie-Rock, Electro bis hin zu Hardcore ist alles dabei.

Aufgrund eines vollgepackten Veranstaltungskalenders, niedrigen Eintritts- und Getränkepreisen und einer überragenden Stimmung zählt der Sonnenkeller. Live Club. Balingen. schon längst zu den Top-Locations der Stadt.