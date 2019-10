Claire Beyer liest ihren sechsten Roman mit dem großen R im Titel erstmalig in Ludwigsburg.

Tobias Ristow gilt als »Träumer« der Familie, fängt erst spät an zu arbeiten, Beziehungen zu Frauen scheitern an Tobias Unentschlossenheit in Lebens- und Liebesdingen, bis er die attraktive, aber kapriziöse Lea kennenlernt und sich eine neue Chance eröffnet.

Doch es bleibt die Sehnsucht nach seinem geliebten Onkel Fritz und die Suche nach den eigenen Wurzeln. Kurz vor seinem 50. Geburtstag will er seine geheimnisvolle Familiengeschichte erforschen. Onkel Fritz verschwand spurlos im selben Moment, in dem seine Mutter bei einem mysteriösen Unfall ums Leben kam.