Claire Huangci Klavier

Weil es der Pianistin zuverlässig gelingt, mit ihrem Klavierspiel zu berühren und im Gedächtnis zu bleiben, hat der Kulturkreis sie eingeladen

– mit einem Programm, das dem Lebensweg Claire Huangcis folgt, die als Tochter chinesischer Eltern in den USA aufgewachsen ist und heute in Deutschland lebt. In ihrem Rezital treffen die deutschen Komponisten Bach und Brahms auf ihre später geborenen amerikanischen Kollegen Gershwin und Corigliano. Eine spannende Reise über den Atlantischen Ozean!