Durch ihre Poesie der Interpretation, so die Neue Zürcher Zeitung, zieht die amerikanische Pianistin Claire Huangci, Gewinnerin des Concours Géza Anda 2018, ihr Publikum in den Bann. Gestartet hat Claire Huangci ihre Karriere bereits im Alter von neun Jahren. Wichtige Impulse erhielt sie am renommierten Curtis Institute of Music in Philadelphia. Durch erste Preise bei den Chopin-Wettbewerben in Darmstadt und Miami fiel sie als ausdrucksstarke Chopin-Interpretin auf und gewann als jüngste Teilnehmerin den 2. Preis beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb 2011.

Als Solistin und als Partnerin internationaler Orchester konzertierte Claire Huangci bereits in bedeutenden Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York, der Suntory Hall Tokyo oder dem Gewandhaus Leipzig mit u.a. dem Mozarteumorchester Salzburg oder dem Vancouver Symphony Orchestra. Dirigenten wie Sir Roger Norrington, Eva Ollikainen und Elim Chan zählten dabei zu ihren Partnern. Für ihr Doppelalbum mit Scarlatti-Sonaten erhielt sie den Preis der Deutschen Schallplattenkritik sowie den Editor’s Choice des Magazins Gramophone. Große Wandlungsfähigkeit beweist sie mit einem ungewöhnlich breiten Repertoire von Bach und Scarlatti über die deutsche und russische Romantik bis hin zu Bernstein oder Corigliano.

In Waiblingen wird Claire Huangci Werke von Bach, Corigliano, Chopin und Gershwin spielen.