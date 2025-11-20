Wenn Claire Huangci spielt, hört man jeder Sekunde ihre Leidenschaft für die Musik an.

Es ist eine einzigartige Mischung aus musikalischer Sensibilität, gestalterischer Souveränität und feinsinniger Klangdramaturgie. Von einem unbändigen Entdeckergeist beseelt, beweist sie dabei eine Virtuosität und Wandlungsfähigkeit, die ihresgleichen sucht.

Auf Schloss Kapfenburg spielt die international gefeierte Pianistin Schuberts Sonaten-Fantasie in G-Dur, Beethovens Mondschein-Sonate, Mendelssohn-Bartholdys Fantasie fis-Moll und Gershwins Rhapsody in Blue.