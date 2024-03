Italienische Musik ist weltweit dafür bekannt, die Spitze des europäischen Lifestyles zwischen edler Oper, lebensfrohem klassischen Rock und tanzlustigen Disco-Genres vereint zu verkörpern. Diese Aspekte werden von der Band Clan dei Suoni aufgenommen, neu interpretiert und in einer atemberaubenden Performance präsentiert! Die Mitglieder der fünfköpfige Musikertruppe können auf rund 40 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Bands (wie Backbone Slide, Paule Popstar & The Burning Elephants, Black-Magic oder La Melodia) zurückblicken. Dadurch sind die charismatischen Künstler nicht nur in vielen Genres wie Pop, Rock, Klassik, Funk, Blues, Jazz und Folk geübt, sondern auch mit dem richtigen musikalischen Gefühl für einen nahtlosen Übergang zwischen den Stilen ausgestattet. „Wir stehen eben auf das dünne „Eis“-Gerne werden unter den geübten Händen der Instrumentalisten beispielsweise Italo-Rock- Klassiker mit funkigen Untertönen aus dem Keyboard von Jochen Schmidt oder einem leidenschaftlichen, emotionalen Gitarrensolo von Kai A. Portolano versehen. Gekonnt hüllt der Bassist Mariano Boiano die Song Atmosphären in füllige, warme Grooves, während Elias Brettschneider am Schlagzeug präzise und gleichermaßen sensibel den Takt ergreift. Zusammen mit der mächtigen, herzergreifenden Stimme von Michele Tancredi, entfaltet sich jeder Auftritt von Clan dei Suoni zu einem unvergesslichen Hörerlebnis.

Die Kombination aus Pop, Rock, Funk, Soul, Blues, Classic, Jazz und Folk ist das, was die Band so einmalig macht. Alle Mitglieder bringen ihre Einflüsse aus verschiedenen Genres ein und gipfeln das Endprodukt in einer einzigartigen Synergie, aus deren Bann man sich nur schwer lösen möchte. „Manchmal muss man das Schmalzige etwas staubig machen“.2018 wurde Clan dei Suoni in einer italienischen Pizzeria bei einer gemeinsamen Sitzung der Freunde gegründet. Seitdem wurden von 2018 bis heute bereits einige Konzerte – darunter auch selbst organisierte – gespielt. Liveauftritte stehen im Fokus des Quintetts. Diese Künstler ziehen ihre Inspiration aus Erfahrung, Reaktionen des Publikums, dem Wunsch aus Mustern auszubrechen und die Hallen mit voluminösem Sound auszufüllen. „Die Jungs wollen einfach nur spielen“

Für die Zukunft sind weitere regelmäßige Liveauftritte geplant, denn der Durst der Band nach der Bühne ist groß. Die Leidenschaft und Liebe zur Musik bringt Clan dei Suoni mit jeder Note herüber, stets gekoppelt mit einer sympathischen Prise aus Lockerheit und Experimentierfreude. Authentisch, energiegeladen – und mit vollem Einsatz für das Publikum!