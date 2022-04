Die einflussreiche und erfolgreiche irische Band auf Abschiedstournee.

Aufgrund der europaweit behördlich verfügten Verbote sind Clannad gezwungen, ihre geplante Tournee ein weiteres Mal zu verschieben. Passende Nachholtermine für 2022 konnten gefunden werden und ein Zusatzkonzert in Köln ist ab sofort zusätzlich im Vorverkauf. In Mannheim sind sie nun am 10. Mai 2022 im Mannheimer Capitol zu Gast (nicht wie zuletzt geplant am 22.03.21). Bereits gekaufte Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Von ihrer Heimat Donegal aus sagte Sängerin Moya Brennan zur Tourverschiebung: „Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Fans und unserer Crew haben für uns immer oberste Priorität. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, unsere europäischen Tourdaten für unsere ‚In A Lifetime – Farewell Tour‘ weiter auf 2022 zu verschieben, wenn wir hoffentlich alle wieder Konzerte in Ruhe genießen können. In der Zwischenzeit möchten wir uns bei unseren Fans weltweit für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken.“

Clannad (abgeleitet vom Wort Clan, der auf Gälisch „Familie“ bedeutet) wurde 1970 von den Geschwistern Moya, Ciarán und Pól Brennan und ihren Onkeln Noel und Pádraig Duggan (die 2016 leider verstarben) gegründet. Enya Brennan wurde für kurze Zeit zum sechsten Bandmitglied, bevor sie dann ihre eigene erfolgreiche Solokarriere begann. Die mehrfach ausgezeichnete Band hat zweifellos mehr als jede andere Gruppe getan, um irische Musik und die irische Sprache einem weltweiten Publikum näher zu bringen. Clannad verschmelzen Elemente traditioneller irischer Musik mit zeitgenössischem Folk, New Age und Rock und schaffen so einen wunderschönen, einzigartigen und ätherischen Sound, der eindringliche Melodien mit hypnotisierenden Vocals kombiniert.

Nach einem Jahrzehnt, in dem sie fünf äußerst einflussreiche und bahnbrechende Alben veröffentlichten, erlangte Clannad 1982 größere Anerkennung, als sie „Theme From Harry‘s Game“ für ein dreiteiliges Fernsehdrama aufnahmen, das die Probleme in Nordirland darstellt. Der Song wurde nach seiner Veröffentlichung als Single zu einem kommerziellen Erfolg, erreichte Platz 2 in Irland und Platz 5 in Großbritannien, gewann einen Ivor Novello Award und wurde später im Film Patriot Games verwendet. Es bleibt bis heute die einzige britische Hit-Single, die vollständig auf Irisch gesungen wird.

„Wir hatten vor unserer Welttournee 2013-2015 darüber gesprochen, ob es unsere Abschiedstournee sein würde, aber seit Pádraig verstorben ist, haben wir nun beschlossen, dass unsere nächste Tour definitiv unsere letzte sein würde und wir planen, sie zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Abschied zu machen und um diese Reise zu komplettieren, freuen wir uns sehr, die Anthologie ‚In a Lifetime‘ herauszubringen, von der wir hoffen, dass sie unseren Fans ein bleibendes musikalisches Erbe hinterlassen wird…“ – Clannad

Ersatztermin für den 22. Mai 2020 / 22. März 2021