Clapton Experience bringt all das und noch viel mehr live auf die Bühne. In einem mitreißenden Live-Konzert entführt die 4-köpfige Band von Profimusikern um Sebastian Strodtbeck ihr Publikum auf eine emotionale Zeitreise.

Ein mitreißender Mix aus treibenden Rockhymnen, ergreifenden Blues-Perlen und einem bewegenden Akustik-Set macht jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Sie interpretieren seit 10 Jahren die Songs mit Respekt und Hingabe, lassen ihre eigene Leidenschaft und Kreativität einfließen und sorgen so selbst bei eingefleischten Clapton-Fans immer wieder für Gänsehautmomente und Überraschungen.