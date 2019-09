Claptone im Kowalski - Support Téodoro & Saschko

Die Weltklasse ist im Haus und trägt immer noch ganz schüchtern die goldene Schnabelmaske: Nur ein paar Tage nach dem Closing seiner Eventreihe The Masquerade im Pacha / Ibiza landet Claptone im Kowalski – am Vorfeiertag nur das Beste für die vereinigten Kowalskis von Ost- bis Westkurve, brought to you bei „What you say“. Cheers und darauf bitte einmal die Nationalhymne, „The Drums“ von Claptone.

Der mystische Artist war jetzt sage und schreibe über vier Jahre nicht mehr im Kowalski. Und in den letzten vier Jahren ist bei Claptone so viel passiert, damit könnte man eine Etage in der Stadtbibliothek füllen.

Ein paar Eckdaten: Spielt 260 Gigs im Jahr, The Masquerade ist zur globalen Eventmarke von Los Angeles über die weiße Insel bis Barcelona geworden, Platz 1 DJ Mag Top 100 („Hightest House DJ“) 2018 und 2017, Best House Act 2016 und 2017 bei den Ibiza DJ Awards, sein aktuelles Album „Fantast“ und die Remixe dazur rotieren immer noch all over, genauso wie seine Auftragsarbeiten für Depeche Mode, New Order, Disclosure, Faithless oder Gorillaz, 1,4 Millionen FB-Fans like the Claptone-Funk und sein wöchentlicher Podcast wird sechs Millionen Mal im Jahr runtergeladen.

So isser, der Claptone, eine einzige Erfolgsstory halt. Wie das Kowalski, wo der goldene Vogel von Saschko und What you say-Maker Téodoro empfangen wird. Und alle fliegen gemeinsam davon in Richtung Feiertag.

Mittwoch, 02. Oktober, Doors 23:45 Uhr

Vorfeiertag!

Einlass ab 21 Jahren

What You Say präs.

Claptone

Téodoro

Saschko