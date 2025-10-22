Clara Haberkamp Trio

Clara Haberkamp hat in der deutschen Jazz-Szene nachhaltig Eindruck gemacht, seit ihren frühen Tagen mit dem Jugendjazzorchester NRW und dem BuJazzO, was inzwischen über ein Jahrzehnt zurückliegt. Ein Klaviertrio zu leiten, gehört zu den Konstanten in Clara Haberkamps Karriere; ihr erstes Trio hat sie 2010 gegründet. Jarle Vespestad kam 2022 als Schlagzeuger hinzu, und gemeinsam mit ihm und dem Bassisten Oliver Potratz nahm sie „Plateaux“ auf, erschienen im Mai 2024 auf TYXart Records. Das Auffälligste an "Plateaux" ist das erstaunliche Spektrum an Stilen und Spielweisen, über die das Trio verfügt. Das Trio um die in Berlin lebende Pianistin spielt auf dem gleichen Fundament und ist in jedem Augenblick bereit, Risiken einzugehen und neue Richtungen einzuschlagen. Auch an diesem neuen Al-bum ist zu erkennen: wer wagt, gewinnt. Das Album wurde aus dem Stand für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.

Haberkamp ließ sich für “Plateaux" von einem Buch anregen, dessen Autoren mit allen Mitteln traditionelle Machtstrukturen und Hierarchien beschrieben und deren Auflösung ermutigt haben: "Milles Plateaux" von dem Philosophen Gilles Deleuze und den Psychoanalytiker Félix Guattari. Die Welt hat sich seitdem weiter bewegt, und wenn man Haberkamp und den Weichenstellungen ihres Trios folgt, gibt es seitdem bessere Wege des Erfindens und Kommunizierens.

Ihre beiden Mitverschwörer sind sehr feinsinnige, raffinierte Musiker und gehören einer etwas älteren Generation an als sie selbst. Bassist Oliver Potratz ist einer der gefragtesten Vertreter seines Instruments in Deutschland. Jarle Vespestad kann auf weiträumige Erfahrungen, unter anderem auf mehrere Jahre bei Farmers Market und in Tord Gustavsens Trio, zurückblicken. Jeder von ihnen hat auf über hundert Alben mitgewirkt. Dennoch ist es die enorm versierte Pianistin, die die Richtungen zeigt, die der Musik ihre Formen und ihren Kollegen ihre rhythmischen und harmonischen Herausforderungen gibt.

Heraus kommt eine Musik, die alles bietet – von verzwickten Kontrapunkten, leidenschaftlich intensiver Lyrik, ruhig reflektierter oder idealisierter Traumlandschaften bis hin zu Momenten, wo die Musik zurückkehrt zu einfachen, gefühlvollen Ausdrucksweisen, die jeden berühren. Und nur wenige Sängerinnen/ Pianistinnen wie Shirley Horn haben die Intensität des Zusammenklangs von Klavier und Stimme erreicht, die Haberkamp ihrem eindringlich reharmonisierten "Danny Boy" gibt – eine willkommene Gelegenheit, für ein einziges Stück zum Gesang zurückzukehren.

Besetzung: Clara Haberkamp (p); Oliver Potratz (b); Jarle Vespestad (dr)