Sie ist eine leidenschaftliche Künstlerin, die einen einzigartigen Stil in der irischen Musik repräsentiert. Sands erzeugt energische und eklektische Klänge, die in der traditionellen irischen Musik verwurzelt sind, mit einer Art Funky Fusion-Gefühl. So verwebt sie Fiddle, Gitarre und Mundharmonika mit ihrer verführerischen, starken Stimme – man könnte sie gewissermaßen als irische Fiddlerin im “Janis Joplin”-Gewand bezeichnen.

Genau mit diesem Stil und ihrer enormen Energie hat sie ihr Publikum weltweit schon begeistert und stand mit so bekannten Musikern wie den Hothouse Flowers, Mick Flannery, Imelda May, The Stunning, Albert Hammond, Jack L, Luka Bloom und Finbar Furey auf der Bühne. In der Rätsche tritt sie mit ihrer Schwester, der Geigerin Lainey Sands, auf.

Der irische Radio- und Fernsehsender RTÉ hat sich festgelegt und Clare Sands als “Ein außergewöhnliches Talent” bezeichnet. “So frisch. So fantastisch.” urteilte die BBC.