Clarissa Corrêa da Silva: „Mein wunderbares Ich“

Wer oder was ist das „Ich“ eigentlich? Spätestens wenn Kinder damit beginnen, ihre Eltern komisch zu finden, stellen sie sich die Frage, wer sie selbst sind und was sie ausmacht.

Ihnen fällt vielleicht auf, dass sie die gleiche Augenfarbe haben wie Papa oder dass Mamas Lachen so ähnlich klingt wie das eigene. „Wissen macht Ah!“-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva geht in ihrem Kindersachbuch der faszinierenden Frage nach, warum wir so sind, wie wir sind und bringt so den Zusammenhang zwischen Genen und Persönlichkeitsentwicklung nahe.

Humorvoll, kindgerecht und voller kreativer Anregungen erklärt Corrêa da Silva wie Vererbung funktioniert und dass wir nicht nur von unseren Genen bestimmt werden, sondern auch von unserer Umwelt – und sogar von Erfahrungen, die Generationen vor uns gemacht haben.

Clarissa Corrêa da Silva, 1990 in Berlin-Steglitz geboren, wuchs in Berlin auf. Nach dem Gymnasium ging sie für fünf Jahre nach São Paulo, kehrte für ihr Studium der Kommunikationswissenschaften und Medienmanagement wieder zurück nach Deutschland. Seit 2016 moderiert Corrêa da Silva Kindersendungen im KIKA wie „Sendung mit der Maus!“, „Kummerkasten“ und seit 2018 an der Seite von Ralph Caspers die Kinderserie „Wissen macht Ah!“. Corrêa da Silva lebt in Berlin.