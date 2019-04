Classic Affairs

Eine Affäre der besonderen Art zwischen Jazz und Klassik: wie klingt ein Jazzsong in klassischer Bearbeitung und wie ein klassisches Stück in Jazz-Manier? Behutsam und respektvoll ist der Umgang mit den Originalen in diesem hochkarätig besetzten Ensemble. Nicht das übliche Jazz-Trio-Konzept, sondern der Trialog und die Interaktion der Instrumente ist die Basis für die Entfaltung von Spontanität und Kreativität.*

Besetzung:Christof Sänger (piano)Lindy Huppertsberg (bass)Tobias Schirmer (drums)

Dieses Event ist Teil der Mannheim Music Week 2019. Die Mannheim Music Week lässt den vibrierenden Puls der Musikstadt Mannheim spüren: Von Pop über Jazz und Klassik bis Techno – eine Woche lang, vom 13. bis 19. Mai, laden Mannheims Künstler und Bühnen zu außergewöhnlichen Konzertformaten und Events in überraschenden Locations in der ganzen Stadt ein.