Classic Level 2

Die Natur lässt Rinder wachsen, so groß wie Kleinwagen, Lachse werden gut und gern über einen Meter lang und das komplette Spanferkel ist viel mehr als die Summe seiner Teile. Da muss man nicht unnötig dran rumschnippeln. Denn am Grill heißt die Parole: Think Big! Ein richtiges Steak beginnt bei einer Stärke von vier bis fünf Zentimetern, alles andere ist Carpaccio. Der Schweinenacken gelingt erst am Stück so richtig saftig. Das Schönste an der Sache? Man kann die großen Dinge teilen – mit den Menschen, die einem wichtig sind. Das ist der Weber Way, unsere Genussphilosophie. Und wir wissen, wovon wir sprechen, denn seit über 60 Jahren dreht sich bei uns alles nur um das eine: Draußen gemeinsam genießen und zwar beim Grillen.

Erlebe das ultimative Grillerlebnis in unserem Weber Grill Academy Classic-Grillkurs. Unsere Grillmeister schulen dich zum echten Grillprofi z.B. an Holzkohle-, Gas-, Elektro- und Pelletgrills. Genieße die Vielfalt an Klassikern wie Wurst, Burger, Steak – bis hin zum perfekten Grilldessert. Unsere Grill Academy lässt keine Wünsche offen!