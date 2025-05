classic-ope(r)n-air La dolce musica

„La dolce musica“ aus „Bella Italia“, die süßen Klänge des schönen Italien stehen im Mittelpunkt des 27. classic-opern-

airs in der stimmungsvollen Kulisse des Backnanger Marktplatzes. Die Musik von Komponisten wie Antonio Vivaldi, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi bis hin zu Eduardo Di Capua, dem Vater von O sole mio, bewegt und beglückt die Menschen bis heute. Und eine besondere Stimmgattung hat sich in ihre Herzen gesungen : die Tenöre. Gleich mehrere davon werden den Marktplatz in eine große „Festa Italiana“ verwandeln, denn dieses classic-opern-air ist der italienischen Oper und der neapolitanischen Canzone gewidmet. Viva la musica ! Viva classic-opern-air !