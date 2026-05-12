classic-opern-air

„Schillernde Opern“ stehen im Mittelpunkt des 28. classic-opern-airs vor der traumhaften Kulisse des Backnanger Marktplatzes.

Kein anderer Dramatiker hat eine so unwiderstehliche Anziehungskraft auf Opernkomponisten ausgeübt wie Friedrich Schiller. Zeit seines Lebens setzte sich Giuseppe Verdi intensiv mit Schiller auseinander, allein aus seiner Hand entstanden vier Opern : Giovanna d’Arco, I Masnadieri, Luisa Miller und Don Carlo. Nicht weniger fühlten sich ­Gaetano Donizetti und Gioacchino Rossini von den Dramen des deutschen Dichters inspiriert : Rossini vertonte Wilhelm Tell und Donizetti entschied sich für eine Vertonung der Maria Stuart. Insgesamt gehen etwa 50 Opern auf Dramen von Friedrich Schiller zurück.