Classic0711/

Während einen am Morgen danach die Erinnerungen erst noch wie die Überreste eines ziemlich fantastischen Traums erscheinen, kommt einem beim Aufstehen so langsam in den Sinn, dass das alles tatsächlich passiert ist

– aber kein Wort davon! Bei „CLA$$IC0711“ geht es schließlich darum, Geheimnisse zu wahren, statt sie auszuplappern. Und wahrscheinlich würde es einem das ohnehin kaum einer glauben … Das exklusive Event mit feinsten HipHop- und R&B-Tunes macht am 1. JUNI 2019 erstmals Halt im Marquardts und verspricht den Gästen eine einzigartige Nacht ganz unter dem Motto: Was im Marquardts passiert, bleibt im Marquardts! Was für eine Bescherung!