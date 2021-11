Classicals - Lyricals - Spirituals

Versprochen ist versprochen: das Farewell Nr. 3 soll steigen! Wir können uns doch nicht einfach resignierend vom Acker schleichen.

Wir Senior Musicians wollen wieder wie selbstverständlich die Altersgrenzen vergessen lassen, wir sind noch da und es soll nochmal so richtig rundgehen. Eingerostet sind wir nicht, garantiert. Heiter beschwingt, mal besinnlich, mal fetzig wollen wir die Weihnachtstage mit Ihnen ausklingen lassen. Evergreens, etwas Musical, Misssissippi-Feeling, Kostbarkeiten aus der afroamerikanischen Musik, ein Ausflug in die Welt des Theaters und da und dort auch was aus der alten Welt erwarten Sie.

Willkommen zurück, lassen Sie sich verzaubern:

Its now or never, jetzt oder nie!

Ihr George Bailey

Ein letztes Mal findet das traditionelle und beliebte Konzert mit George Bailey, David Whitley und Bernhard Böny Birk unter dem Motto Farewell Nr. 3 im Wilhelma Theater statt!