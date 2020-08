Claudia Carbo: Jazz & Latin Summer Night

Ein besonderer Abend, um von New Orleans, Havanna und Rio zu träumen: Claudia Carbo kommt wieder ins Theaterhaus, um mit bekannten Swing-Titeln, Bossa Novas und nostalgischen Latin Songs aus der Tradition des „Buena Vista Social Club“ zu begeistern.

Mit Leichtigkeit wechselt sie von einem Genre zum nächsten, vom Bolero zur Leichtigkeit des Bossa Nova, oder zu Swingtiteln aus der Tradition von Duke Ellington und ihrem großen Vorbild Ella Fitzgerald.

Begleitet wird sie von Frank Eberle. Der versierte Jazzpianist und „Jugend Musiziert“-Preisträger studierte in Würzburg und Mannheim und war lange Mitglied des BundesJazzOrchesters. Der versierte Jazzpianist begleitet seit Jahren Jazzgrößen wie Johannes Enders, Charles Davis und Charly Antolini.

Bassist Markus Bodenseh studierte in der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart und ist seit vielen Jahren gefragter Begleiter und ist im In- und Ausland unterwegs, mit der SWR Big Band, Nana Mouskouri, Bobby Burgess und anderen. Unter seinem Namen sind diverse Tonträger veröffentlicht.

Die Theaterhaus Sommerfestspiele im Hof werden gefördert durch "Kultur Sommer 2020" des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.