Claudia Carbo Trio

Christmas-Jazz, Swing und Latin-Rhythmen zur Adventszeit.

Die Latin-Jazz-Diva Claudia Carbo präsentiert das gesamte Spektrum des Jazz der Vierzigerjahre, begleitet von Boleros aus Mexiko und Kuba sowie den warmen Klängen der Bossa Novas der Sechzigerjahre. Mit ihrer beeindruckenden Improvisationskunst, ihrer

wandlungsfähigen Stimme und ihrer Authentizität zieht sie das Publikum in den Bann. Begleitet wird sie von den versierten Musikern Frank Eberle am Piano, Preisträger von „Jugend musiziert“ und ehemaliges Mitglied des BundesJazzOrchesters, sowie

Yaron Stavi am Bass, einem weltweittourenden Kontrabassisten, der zahlreiche Aufnahmen mit renommierten Jazzgrößen eingespielt hat. Die Gäste dürfen sich auf schwungvollen Christmas-Jazz, zeitlose SwingSongs und mitreißende Latin-Titel freuen – die perfekte Einstimmung aufden Kornwestheimer Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende.