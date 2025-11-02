Beliebte Swingtitel aus den 1940er Jahren … und schwungvolle Latin Rhythmen zaubern gleich gute Stimmung:

Jazz- und Latinsängerin Claudia Carbo kommt erstmals ins Glasperlenspiel, um ihr breites Spektrum von Swing, Bossa Novas und Boleros zu präsentieren. Die in Peru aufgewachsene Sängerin erzählt in ihren Liedern alltägliche Geschichten. Ihre wandlungsfähige Stimme, ihre Improvisationskunst und ihre Authentizität machen sie seit Jahren zur gefragten Künstlerin im In- und Ausland. Bekannt für ausgefallene Phrasierungen singt sie Jazztitel der Swing-Ära mit sinnlicher Leidenschaft sowie das komplette Spektrum des Latin Jazz. Dabei wandelt sie ihre Stimme, passt sie den Titeln an und verleiht so den Swingtiteln aus der Duke Ellington-Ära und den Boleros aus der Tradition des „Buena Vista Social Club“ oder den Bossa Novas aus Brasilien einen jeweils speziellen Charakter. Begleitet wird sie von Frank Eberle. Der versierte Pianist ist bekannt für seine stilistische Vielseitigkeit. Er konzertierte u.a. mit den Charles Davis All Stars, der SWR Big Band und den Reutlinger Philarmonikern auf Bühnen wie dem Festspielhaus Baden-Baden oder dem Wiener Konzerthaus. Am Bass spielt Yaron Stavi. Der in Israel geborene Kontrabassist studierte in Berlin und tourte mit namhaften Orchestern durch Europa, Nordamerika und Asien. Zahlreiche Musikträger sind mit ihm eingespielt, u.a. mit namhaften Künstlern wie Nigel Kennedy, Richard Galliano und Peter King. Freuen Sie sich auf einen schwungvollen Swing- und Latin-Abend!