Claudia Michelsen und das Orchester der Kulturen - Das andere Neujahrskonzert

Mit „das andere Neujahrskonzert“ möchten wir zu Hoffnung, Zuversicht und Offenheit für Neues ermuntern. Anders, weil wir zum Beispiel weniger Walzer und mehr Weltmusik empfehlen, ohne die Anbindung an heimische Klänge zu verlieren. Hat es sich das „Orchester der Kulturen“, unter der Leitung von Adrian Werum, doch zur Aufgabe gemacht, traditionelle Musikstücke in einer Fusion orchestraler Klänge mit ethnischen Instrumenten aus aller Welt neu zu erfinden.

Zu den vielfältigen musikalischen Arrangements liest die Schauspielerin Claudia Michelsen Kleinode aus Lyrik und Literatur, mal heiter, mal nachdenklich. Ob an der Berliner Volksbühne, am Deutschen Theater Berlin oder bei den Salzburger Festspielen: Claudia Michelsen ist eine der Schauspielgrößen unserer Zeit und seit vielen Jahren in zahlreichen Film- und Fernsehereignissen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Ob als Magdeburger Hauptkommissarin Doreen Brasch in "Polizeiruf 110" oder der international erfolgreichen „Ku‘damm-Reihe“. Neben ihrer Filmkarriere liest Claudia Michelsen regelmäßig aus Werken bedeutender Autorinnen und Autoren und spricht Hörbücher ein.