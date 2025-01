Claudia Vorbach & Band

„Singer-Songwriterin oder Jazz Vokalistin? Wer fragt heute noch danach, vor allem wenn Musikerinnen wie Claudia Vorbach erfolgreich alle Grenzzäune zwischen den Genres einreißen“ so das Magazin „Jazz Thing“ (Reinhard Köchl 2019). Auch in ihrem dritten Album singt die Tübinger Musikerin leidenschaftlich, spielt ab und zu die Westerngitarre, teilt Gefühlswelten, erzählt Geschichten oder philosophiert sich vom Dunkel ans Licht.

Das Vorgängeralbum erntete internationales Kritikerlob. Sie wurde mit Madeleine Peyroux oder Norah Jones verglichen und zugleich wurde ihr große Eigenwilligkeit attestiert: „Germany`s answer to Madeleine Peyroux. Genuinely quirky and unique.“ (US Magazin All About Jazz, 2019).

Sie hat das Glück eine fantastische Band, bestehend aus drei nicht unbekannten Jazz- Musikern der süddeutschen Jazzszene gefunden zu haben: Martin Sörös am Piano, Axel Kühn am Kontrabass und Felix Schrack am Schlagzeug bewegen sich auch beim dritten Album, mühelos und kreativ durch Ihre Musik aus Jazz, Folk und Blues.

Mit diesen drei Jazzern teilt Vorbach Ihre Spielfreude und gibt Ihnen bewusst Raum dafür, Ihren Sound und Ihre Aussdruckstärke in die Songs zu tragen.

Das neue Album der Songwriterin heisst „Rainbows Of Your Love“, erscheint am 06.12.24 (Record Jet) und wird im Sudhaus zum allerersten Mal live präsentiert!