Claus Haupt – Zähne und Gebiss als karmischer Wesensausdruck des Menschen

Der menschliche Kopf weist im Vergleich mit allen anderen Körperteilen die größte Differenziertheit und individuelle Formenvielfalt auf. In ihr zeigt sich wie nirgendwo sonst die Persönlichkeit in ihrer Offenbarung, ihrem Charakter. Und das gilt auch für die Zähne. Die Zähne sind unter einem gewissen Blickwinkel individuelle Antennen zu Kosmos und Welt. Durch im Unbewussten wirkende Kräfte verbinden sie den im Hier und Jetzt lebenden Menschen mit seinem Geistwesen. Davon, wie dieses von Leben zu Leben immer wieder inkarnierende Geistwesen sich in den Zähnen ausdrückt, wird der Vortrag am Freitagabend einführend handeln. Weitere Vertiefung im Seminar am Samstag.

Claus Haupt hat über 40 Jahre Berufserfahrung in anthroposophischer Zahnmedizin und alternativen Behandlungsmethoden von Zahnfehlstellungen. Er verbindet Zahnmedizin und Geisteswissenschaften und verfügt über Expertise in Sprachgestaltung, Maltherapie und therapeutischer Eurythmie. Veröffentlichter Autor und Vortragender in mehreren Ländern.