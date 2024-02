Die höchst individuelle, persönliche Geschlechtswahrnehmung und Geschlechterrollen sind in Bewegung: Wie definiere ich mich selbst? Wie finde ich mich in meiner Umgebung, in meiner Gesellschaft zurecht? Was möchte ich als eigener Mensch zum Ausdruck bringen? Welche Visionen habe ich vom gemeinsamen Zusammenleben? Was steht ihnen entgegen?

Anhand solcher Fragen wollen wir versuchen uns dem Thema der Geschlechterfragen zu nähern, uns einander zu begegnen und zu verstehen.